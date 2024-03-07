Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu

Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve taburcu olması beklenen Settar Tanrığen, dün bir kez daha operasyona alındı. Ameliyat edilen Tanrıöğen'in tedavisi bir süre yoğun bakımda devam edecek.

07.03.2024 07:55  Güncelleme: 07:59
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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdi. 2 kez ameliyat olan ve bu hafta taburcu olması beklenen Tanrıöğen, dün bir kez daha bıçak altına yattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta hastaneden taburcu edilmesi planlanan Settar Tanrıöğen'e yapılan tetkiklerin ardından bir ameliyat daha olunmasına karar verildi. Bağ ağrıları nedeniyle dün hemen ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam edecek. Usta oyuncu hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti ekibine devam edemeyeceğini belirtti. Tanrıöğen'in vedasının ardından dizideki Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen 3. kez ameliyat oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu

Settar Tanrıöğen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu - Son Dakika

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