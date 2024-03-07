Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirdi. 2 kez ameliyat olan ve bu hafta taburcu olması beklenen Tanrıöğen, dün bir kez daha bıçak altına yattı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta hastaneden taburcu edilmesi planlanan Settar Tanrıöğen'e yapılan tetkiklerin ardından bir ameliyat daha olunmasına karar verildi. Bağ ağrıları nedeniyle dün hemen ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam edecek. Usta oyuncu hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti ekibine devam edemeyeceğini belirtti. Tanrıöğen'in vedasının ardından dizideki Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.
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Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şefkatli, Ayel'in iyi olduğunu ve Nisan ayında bir operasyon geçireceğini belirtti.
46 yaşındaki manken Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaparak tarım yapmaya başladı. Ata tohumunun önemine vurgu yapan Özay, toprağa olan sevgisini anlattı ve insanların kendi emeğinin karşılığını almasının mutluluk verici olduğunu belirtti.
Oyuncu Salih Bademci, Etiler'de bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, bu sene dinlenmek istediğini söyledi. Ancak beklenmedik bir proje teklifi aldığını ve kabul ettiğini belirtti. Ayrıca şarkı söylemeyi sevdiğini ve bu konuda ileride bir albüm ya da single yapabileceğini söyledi.
İnci Taneleri dizisi ile popüler olan 'Dilber evin barkın yok mu?' şarkısına başka bir sanatçı tarafından 1 milyon TL'lik düet teklifi yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından ambargo koyulduğu için reddedildi. Şarkıcı Erkal Sonel'in ambargo yüzünden teklifi geri çevirdiği açıklandı. Dizi yapımcısı tarafından konulan ambargonun dizi bitene kadar devam edeceği belirtildi.
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati rolü ile hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Gürkan Uygun, yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı İnci Taneleri dizisi ile bir anda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.
Seksenler dizisindeki 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Deprem'in naaşı Kısıklı'da defnedildi.
Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.
Acun Ilıcalı, konseyde kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Ilıcalı, Yasemin'i kırmış olabileceğini ve sıkıntılı dakikalar yaşadığını belirtti. Yasemin'in talebine şaşıran Yunus Emre ise cezayı hak ettiğini ve özür dilediğini söyledi.
Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, birçok ünlü isim de peş peşe taziye mesajı yayınladı.
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