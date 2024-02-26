Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor - Son Dakika
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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti\'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.

26.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:50
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdi. Peş peşe iki ameliyat geçiren ve haftalardır tedavisine hastanede devam edilen Tanrıöğen, sağlık sorunlarından dolayı Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Usta oyuncunun oynadığı Abdullah rolünü ise Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Oyuncu değişikliği hakkında Show TV'den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor

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Son Dakika Magazin Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ömer Aksoy: Zaten ahlak dışı bir dizi. Onun yerine diğeri başlamış ne fark eder ki! 31 12 Yanıtla
  • salihb: nasıl olacak o iş. hiç benzemiyorlar. izleyicileri aptal yerine bari koymayın. 14 15 Yanıtla
  • mesut yuksel: Tek kelimeyle iğrenç ve aptalca bir dizi. Merak ediyorumda RTUK buna nasıl izin veriyor ?? İnsanlarda koyun gibi izliyor. Cehaletten de öte bir toplumuz. 7 4 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Adam beyin kanaması geçirdi. Adama ara verdiniz diziye değil … Hayatın değeri aralar kadar 4 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor - Son Dakika
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