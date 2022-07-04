Beyonce: 'Renaissance ile içiniz kıpır kıpır olacak' - Son Dakika
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Beyonce: 'Renaissance ile içiniz kıpır kıpır olacak'

04.07.2022 09:43

Beyonce, hayranlarının 29 Temmuz'da çıkacak yeni albümünden keyif alacaklarını umduğunu ve içlerinde bir kıpırdanma hissedeceklerine inandığını söyledi.

Beyonce, hayranlarının 29 Temmuz'da çıkacak yeni albümünden keyif alacaklarını umduğunu ve içlerinde bir kıpırdanma hissedeceklerine inandığını söyledi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Beyonce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyonce: 'Renaissance ile içiniz kıpır kıpır olacak' - Son Dakika

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