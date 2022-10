Bingöl haber: Genç modacıdan dünyaya yeni tasarım

Genç modacı Ayşegül Eraslan kendine özgü tasarımlarıyla dünya standartlarının üzerine çıkarak moda camiasına yenilikler katmaya devam ediyor.

Tasarımlarıyla çok fazla adını duyurmayı başaran genç modacı Ayşegül Eraslan her geçen gün marka değerini arttırmaya devam ediyor. Yaptığı tasarımların Türkiye ve dünya üzerinde tek tasarımların olması moda meraklılarının ilgi ve odak noktası oldu. Genç ve başarılı tasarımcı başarı sırrının arkasında işini çok ciddiye aldığını ve severek yaptığının tüyosunu verdi. Eğitim konusunda da oldukça başarılı olan Eraslan, yüksek lisans tezini moda ve sanat üzerine yazdığını söyledi. Her yeniliğe ve her gelişime açık olan genç tasarımcı eşsiz ve şık seçimleriyle tasarladığı tasarımlar için, her tarzdan olduğunu, moda severlerin kendilerine yakışan tasarımlarla karışılacağını belirtti. Moda dünyasında hızla ilerlemeye devam eden Eraslan, önümüzdeki günlerde çıkaracağı koleksiyon için merak uyandırmayı başardı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Eraslan, "Çünkü ben olmayanın peşindeyim olanı herkes yapar. Tasarımcı olmayan şeyleri yapmaktır. Bu yüzden tasarımlarım her zamanki gibi dünya çapında tek ve patentli olacak" dedi. - DİYARBAKIR