Netflix duyurdu: Berkun Oya'nın dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezonu 12 Kasım'da yayında - Son Dakika
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Netflix duyurdu: Berkun Oya'nın dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezonu 12 Kasım'da yayında

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Netflix duyurdu: Berkun Oya\'nın dizisi Bir Başkadır\'ın 2. sezonu 12 Kasım\'da yayında
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Netflix, Berkun Oya imzalı Bir Başkadır'ın 2. sezonunun 12 Kasım'da yayınlanacağını açıkladı. Yeni bölümlerin çekimleri dört haftada tamamlandı. İlk sezonu 2020'de ekrana gelen dizide Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'in hikayesi anlatılmıştı; karakterlerin geri dönüp dönmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır’ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Dört hafta süren çekimlerin ardından Netflix, dizinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. İlk sezonu 2020’de izleyiciyle buluşan yapımın 2. sezonu, 12 Kasım’da platformda yayınlanacak. Yeni sezonda hikayenin hangi karakterler üzerinden ve nasıl ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır dizisinin merakla beklenen ikinci sezon çekimleri sona erdi. Netflix, yeni sezonun yayın tarihini de duyurdu.

Netflix duyurdu: Berkun Oya'nın dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezonu 12 Kasım'da yayında

YENİ SEZON 12 KASIM’DA

Dört hafta süren çekimlerin ardından tamamlanan Bir Başkadır’ın 2. sezonu, 12 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Netflix duyurdu: Berkun Oya'nın dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezonu 12 Kasım'da yayında

İLK SEZONDA MERYEM’İN HİKAYESİ ANLATILMIŞTI

İlk sezonu 2020’de yayınlanan dizide, İstanbul’da farklı sosyal sınıflardan insanların yollarının kesişmesi, Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakterinin hikayesi üzerinden anlatılmıştı.

Yeni sezonda hikayenin hangi eksende ilerleyeceğine ve ilk sezondaki karakterlerin geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Berkun OyaMagazinDiziSon Dakika

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SON DAKİKA: Netflix duyurdu: Berkun Oya'nın dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezonu 12 Kasım'da yayında - Son Dakika
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