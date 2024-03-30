Salih Bademci ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi çekimlere başladı - Son Dakika
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Salih Bademci ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi çekimlere başladı

Salih Bademci ve Birce Akalay\'ın yer aldığı \'Bir Cumhuriyet Şarkısı\' filmi çekimlere başladı

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimleri, 1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan mekan, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından başladı. Filmin çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanıyor ve 29 Ekim'de vizyona girmesi hedefleniyor.

30.03.2024 19:09
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Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan, aylar süren mekan, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimlerinin 8 hafta sürmesi ve 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Salih Bademci ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi çekimlere başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salih Bademci ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi çekimlere başladı - Son Dakika
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