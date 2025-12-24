Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
24.12.2025 14:50
Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterini canlandıran Nişan Şirinyan uzun zaman sonra görüntülendi. Usta oyuncunun son halini görenler ''Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Şirinyan'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun değişimi dikkat çekti.

Şirinyan'ın güncel fotoğrafları üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi diziyi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Baba sana ne olmuş
  • Dayı nolmuş sana böyle
  • Aksakallı olmuş
  • Ulan Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar
  • Evrim değil devrim geçirmiş

Televizyon, Magazin, Sinema, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Allah ömür verirse hepimiz yaşlanıcaz kaçınılmaz son 29 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
