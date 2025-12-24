Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Şirinyan'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun değişimi dikkat çekti.
Şirinyan'ın güncel fotoğrafları üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi diziyi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
