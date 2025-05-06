Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM\'lere kadar düştü

2000'li yılların en popüler sahne isimlerinden biri olan şarkıcı Nez, uzun bir aranın ardından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Sahne performansıyla dikkat çeken Nez'in etkinlikten görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcı yorumları da gecikmedi.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN NEZ..."

Bazı sosyal medya kullanıcıları, geçmişte büyük sahnelerde boy gösteren sanatçının AVM sahnesine çıkmasını eleştirerek, "Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş" şeklinde yorumlarda bulundu.