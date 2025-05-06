Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü - Son Dakika
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Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

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Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Nez, AVM'deki etkinlikte sahne aldı. Ünlü şarkıcının bu halini görenler ''Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş'' demekten kendini alamadı.

06.05.2025 14:09  Güncelleme: 14:15
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2000'li yılların en popüler sahne isimlerinden biri olan şarkıcı Nez, uzun bir aranın ardından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Sahne performansıyla dikkat çeken Nez'in etkinlikten görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcı yorumları da gecikmedi.

Bir dönemin en popüler ismiydi! Şimdilerde AVM'lere kadar düştü

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN NEZ..."

Bazı sosyal medya kullanıcıları, geçmişte büyük sahnelerde boy gösteren sanatçının AVM sahnesine çıkmasını eleştirerek, "Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM\'lere kadar düştü

Magazin, Müzik, Yaşam, Nez, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Uğur Demir:
    Bunu haber yaparken utanım biraz ya İnsanlar geçimini sağlamak zorunda size ne 35 3 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Daha da düşsün bizene. 20 16 Yanıtla
  • Umut Bingöl:
    nasılda kalştesiz bir yayın başlığı sokak ağzı ile 33 0 Yanıtla
  • caghanunver:
    düşmez kalkmaz bi Allah demişler kınamayın kimseyi sizin ne olacağınız belli mi?? 31 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    terbiyesiz sondakikahaber. sen de tuvalet deligine dustun bu üslupla. 10 0 Yanıtla
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