Yasmin Erbil aşka doydu! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika
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Yasmin Erbil aşka doydu! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi

24.03.2023 10:20

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la birliktelik yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sevgilisinin kucağına oturarak öpüştükleri anın fotoğrafını paylaştı.

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cüretkar pozlarıyla sık sık gündem olan Erbil, bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyor.

DUDAK DUDAĞA POZ

Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da paylaştı. Yasmin Erbil sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da paylaştı. Erbil'in "Oh hi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in paylaşıma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'la öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'la öpüşme pozunu paylaştı
Aşka gelen Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'la öpüşme pozunu paylaştı
YORUMLAR (3)
  • mert çelik: mehmet alı hafızası yerıne geldımı hatırlamıyormustuya Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Babasının kızı ise aşka doymaz. Cevap Yaz 25 0 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Babasının izinden gidiyor... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasmin Erbil aşka doydu! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasmin Erbil aşka doydu! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika
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