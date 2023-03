Yasmin Erbil aşka doydu! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cüretkar pozlarıyla sık sık gündem olan Erbil, bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyor.

DUDAK DUDAĞA POZ

Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da paylaştı. Yasmin Erbil sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da paylaştı. Erbil'in "Oh hi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in paylaşıma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.