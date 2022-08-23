Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi

23.08.2022 13:18
Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi

"Aldatıldın mı?" sorusuna, "Google'a bak" yanıtını verdiği için eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak, "İlkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalan ilişkimle ilgili konuşmam. İki insanın güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin" diyerek yanlış anlaşıldığını belirtti ve özür diledi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, evlilik yolunda giden ilişkilerini noktalamış ve şarkıcı kısa süre içinde Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Takipçilerinden gelen ihanet sorusunu cevapladığı için Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı ileri sürülen Koçak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek düğününe günler kalan Koç'a tebriklerini iletti.

İHANET CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Zeynep Koçak ise ihanet sorusuna yanıtsız kalamadı. Zeynep Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna " Google'a bak" cevabını verdi.

İhanet paylaşımıyla Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak özür diledi

"YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Cevabından dolayı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Zeynep Koçak'tan yeni paylaşım geldi. Atıfta bulunduğu ihanetin Koç'la alakasının olmadığını belirten Koçak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "Google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da. Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam.. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen..."

İhanet paylaşımıyla Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak özür diledi
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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi - Son Dakika


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