Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!

10.03.2022 14:33

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 127. bölümde yaşanacaklar...

Yaralanan Fikret'i hastaneye yetiştirmeyi başaran Hakan, yolda Çetin ve Fikret'in gerçek kimliğini öğrendiğini fark eder. Züleyha, endişe içinde Hakan ve Fikret'ten gelecek haberi beklemektedir. Hakan sırrının Fikret tarafından öğrenilmesinden endişelidir.

FİKRET, HAKAN'IN SIRRINI ORTAYA ÇIKARMIYOR

Fikret konağa sağ salim dönünce başta Züleyha olmak üzere herkes çok sevinir. Fikret, Hakan Gümüşoğlu'yla ilgili bilgi bulamadığını söyleyerek Hakan'ın sırrını açık etmez ve hayatını Mehmet Kara'ya borçlu olduğunu açıklar.

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN EVLİLİK KARARI

Hakan'la ilgili kararını veren Züleyha, Hakan'la konuşur ve bir an önce evlenmeye karar verirler. Züleyha, 15 günlük bir Avrupa deniz turu bulur ve çocukları da yanına alıp Hakan'la açık denizde evlenmeyi planlar. Hakan bu plana çok mutlu olur ancak iki gün sonra kalkacak gemiye binmek konusunda endişeleri vardır…

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Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor! - Son Dakika


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