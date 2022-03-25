Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar

25.03.2022 12:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar

Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Mart tarihli 129. son bölümünde Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha'nın tetiği çekmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Kerem Ali'nin para için kaçırıldığı son bölümde Betül'ün kurduğu oyunla konağa icra gelmesi ekranlara damga vurdu.

ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 24 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Fikret'in Kerem Ali için parayla tehdit edilmesi dikkat çekti. Dizinin final anında konağı mühürlenen Züleyha'nın eşyalarını toplayarak evi terk etmesi ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

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Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar - Son Dakika


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