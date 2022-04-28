Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Züleyha'dan beklenmedik hamle, Çolak köşeye sıkışıyor! - Son Dakika

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Altan Gördüm'ün yer aldığı Tims&B Productions imzalı ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. Üçüncü sezonu ve değişen oyuncu kadrosuyla sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, her perşembe akşamı yayınlanmaya devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşadıkları problemleri çözüme ulaştırabilen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi almak için başvuruda bulunur. Ölümden dönmesinin hemen ardından Züleha'ya koşan Fikret ise, Hakan ile barıştıklarını bilmeden hislerini açmak ister.

Çolak, Şermin'i isterken Züleyha kendi himayesindeki kimseyi teslim etmemeye kararlıdır. Züleyha beklenmedik bir hamle ile Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırır. Çolak'ın bir sonraki hamlesi ise Züleyha'yı ortadan kaldırmaya yönelik olacaktır.