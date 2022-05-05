Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha ve Hakan nihayet evlenir - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha ve Hakan nihayet evlenir

05.05.2022 14:04

Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER OLACAK?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur.

Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak?

Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.

Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak?
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