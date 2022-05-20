Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?

20.05.2022 10:42
Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler yaşandı? Hakan'ın sakladığı sırrı öğrenen Züleyha ne yapacak?

Dün akşam 137. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar.

Başrolünde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE NELER YAŞANDI?

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir. Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder.

Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

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