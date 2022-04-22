Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?

22.04.2022 09:18
Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?

Dün akşam 133. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Hakan arasında buzlar eridi. Ancak bu duruma üzülen kişi ise Fikret oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak? 22 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 22 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı

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Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika


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