Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı?

06.05.2022 09:27
Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı?

Dün akşam 135. bölümüyle ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan türlü olayların ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Her şey tam yoluna girmişken konağa gelen bir telefon ortalığı karıştırır.

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Züleyha ve Hakan'ın nikahına geç kalan Lütfiye'nin Vahap tarafından kaçırıldığı anlaşılır. Lütfiye'nin sağ salim dönmesinin ardından Züleyha ve Hakan nihayet dünya evine girer. Betül tarafından kandırıldığını düşünen Çolak ve Abdülkadir birlikte hareket etmeye karar verirken, Betül ve Şermin çareyi Vahap'a sığınmakta bulur. Züleyha ve Hakan arasında her şey yolunda görünürken, konağa gelen bir telefon ve Hakan'ın tepkisi Züleyha'nın şüphelerinin geri gelmesine neden olur.
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Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha ve Hakan nihayet evlenir Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha ve Hakan nihayet evlenir

Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı? - Son Dakika


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