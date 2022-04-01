Hakan ile yüzleşen Züleyha, her şeye rağmen affedebilecek mi? Kerem Ali'nin kurtulması Züleyha'yı rahatlatsa da kafasındaki sorular çözüme kavuşmadı.
Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.
Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir
Son Dakika › Magazin › Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi? - Son Dakika