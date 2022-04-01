Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?

01.04.2022 09:30
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kerem Ali'nin kaçırılması Züleyha'yı derinden yaralar. Bu durum Hakan ve Züleyha'nın ilişkisini de etkiler.

Hakan ile yüzleşen Züleyha, her şeye rağmen affedebilecek mi? Kerem Ali'nin kurtulması Züleyha'yı rahatlatsa da kafasındaki sorular çözüme kavuşmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE NELER OLDU?

Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.

Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir

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Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi? - Son Dakika


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