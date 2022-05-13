Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 136. bölümünde ne yaşandı? Züleyha'nın peşine düşen katile karşı Hakan'ın hamlesi ne oldu? - Son Dakika

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam, izleyicisiyle buluştu. Dizinin 136. bölümüne damga vuran ise gizemli bir katilin Züleyha'nın peşine düşmesi oldu.

KADIN İŞÇİLERİN ERKEKLERLE AYNI YEVMİYEYİ ALMASINI TALEP EDEN ZÜLEYHA'YA ÇOLAK'TAN TEPKİ

GİZEMLİ BİR KATİL ZÜLEYHA'NIN PEŞİNDE

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.