ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam, izleyicisiyle buluştu. Dizinin 136. bölümüne damga vuran ise gizemli bir katilin Züleyha'nın peşine düşmesi oldu.
Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.
Son Dakika › Magazin › Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 136. bölümünde ne yaşandı? Züleyha'nın peşine düşen katile karşı Hakan'ın hamlesi ne oldu? - Son Dakika