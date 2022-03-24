Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!

24.03.2022 15:16

ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 129.bölüm ile bu akşam ekrana gelecek.Yeni bölümde Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

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Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor! - Son Dakika


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