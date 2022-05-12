Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha ve çocuklarını hedef alan düşmana Hakan'ın tepkisi ne olacak? - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha ve çocuklarını hedef alan düşmana Hakan'ın tepkisi ne olacak?

12.05.2022 14:30

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam 136.bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Züleyha ve çocuklarını hedef alan bir düşman ortaya çıkarken Hakan ise düşmanın peşine düşer. Öte yandan Züleyha köydeki kadınların hakkını korumaya çalışırken Çolak Ağa ile karşı karşıya gelmek zorunda kalır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak ediliyor.

ÇOLAK'IN KADIN İŞÇİLERDEN BİRİNİ TOKATLAMASI ZÜLEYHA'YI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha, olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

ZÜLEYHA'NIN PEŞİNDE BİR KATİLİN OLDUĞUNU ÖĞRENEN HAKAN HAREKETE GEÇİYOR

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

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Bir Zamanlar Çukurova, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha ve çocuklarını hedef alan düşmana Hakan'ın tepkisi ne olacak? - Son Dakika


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