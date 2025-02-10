'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi - Son Dakika
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'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi

\'Bir Zamanlar İstanbul\' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi

TRT 1'in 90'lı yıllarda geçen "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi için nostaljik bir gala düzenlendi. Galada 90'lar ruhu hakimdi ve 500'den fazla davetli ilk bölümü birlikte izledi. Etkinlikte, dönemin popüler oyunları tetris, solo, yoyo ve topaç konuklara hediye edildi. Gala, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile oyuncuların röportajları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

10.02.2025 11:30
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TRT 1'in 90'lı yıllarda geçen "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi için nostaljik bir gala düzenlendi.Oyuncular ve dizi ekibinin yanı sıra 500'den fazla davetlinin ilk bölümü birlikte izlediği galada 90'lar ruhu hakimdi.

Konuklar, Bir Zamanlar İstanbul'un Tuna ailesinin evine konuk oldu. Ali'nin odasında bulunan ahşap sandalyeye oturup, masadaki daktiloyla kendilerine ait 90'lı yıllar anılarını yazdılar.90'larda her evde olan vitrinli kanepede "Bir Zamanlar İstanbul" hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çevirmeli telefon, eski tip radyo, kasetler ve tüplü televizyon ile üzerindeki dantel de salonda yer alan detaylar arasındaydı.

'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi

Dönemin Lezzetleri Büyük İlgi Gördü

Evin balkonu olarak düşünebilecek açık alanda bulunan kestane ve salep büyük ilgi gördü. Lezzetler bununla da sınırlı değildi. Ev yapımı gazozun dışında dönemin en çok tüketilen şekerleri, bisküvileri, çikolataları konuklara ikram edildi.

İnternetten Önceki Oyunlar

Galanın çok ilgi gören diğer bir alanı da atari makineleriydi. 90'ların en popüler oyunları Street Fighter ve Tetris oyunları konukları gençliklerine ve çocukluklarına götürürken, dönemin sevilen oyunları tetris, solo, yoyo ve topaç konuklara hediye edildi.

'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi

Dev Ekranda Bir Zamanlar İstanbul

Nostaljik bu deneyimlerin ardından Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ ile oyuncular Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal ve Didem Balçın önce TRT Ana Haber'e ardında da basına röportaj verdiler.

Röportajların tamamlanmasıyla TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT 1 Kanal Koordinatörü Şaban Şikar, oyuncular Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Özge Özder, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu, Burak Alp Yenilmez,, Atakan Yarımdünya,, Ahmet Kılıç, Başaran Yavuz, Tezhan Tezcan, Muhammet Emre Kaya, Can Kulan, Ekrem Düzgünoğlu, Selin Genç, Nazlı Çetin, İrem Tuncer, Derviş Tezcan, Poyraz Güven, Muhammet Mert Güzeloğlu, Ela Şafak, Atahan Bülent Çatalbaş, Ayaz Çoban, Atılgan Gümüş, Nihal Koldaş ve Ahmet Erkut'un katılımıyla izlemeye geçildi.

Gala toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi İçin Nostaljik Gala Düzenlendi - Son Dakika

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