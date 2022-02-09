Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor.

PINAR DENİZ VE YİĞİT KİRAZCI AYRILDI

Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz veEvlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı uzun bir süredir beraber. Çiftin sosyal medyadan birbirini takipten çıkması ayrıldığı iddialarını güçlendirdi. Son olarakYakışıklı oyuncu, 4 Kasım doğumlu sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu paylaşarak kutladı. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü. İkilinin bu pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.