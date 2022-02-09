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Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber - Son Dakika

Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber

09.02.2022 15:44
Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber

'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor.

PINAR DENİZ VE YİĞİT KİRAZCI AYRILDI

Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz veEvlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Yiğit Kirazcı uzun bir süredir beraber. Çiftin sosyal medyadan birbirini takipten çıkması ayrıldığı iddialarını güçlendirdi. Son olarakYakışıklı oyuncu, 4 Kasım doğumlu sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu paylaşarak kutladı. Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü. İkilinin bu pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
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Evlilik Hakkında Her Şey, Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber - Son Dakika
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