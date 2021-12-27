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Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler! - Son Dakika

Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!

27.12.2021 13:11
Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!

Popçu Aleyna Tilki, daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise Haldun Demirhisar ile ilgili açıklama yapmıştı. Sunucu Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in açıklamalarına ateş püskürdü. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile ve iş insanı Haldun Demirhisar, geçtiğimiz hafta Etiler'de bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden iş insanı zafer işaretiyle poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetelerin manşetlerini süsleyen olayla ilgili Haldun Demirhisar, Odatv'ye konuştu.

"SEVGİLİ OLDUĞUMUZA DAİR HABERLER YAPILDIĞINDA..."

Demirhisar Aleyna Tilki'nin çocuğunun arkadaşı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz. Bizim böyle sevgili olduğumuza dair haberler yapıldığı zaman Türkiye'nin sanat çıtası aşağıya çekiliyor. Türkiye'nin sanat çıtasını hep beraber yukarıya çıkaralım."

"KIZIMIN 4 YILLIK ARKADAŞI"

Bütün bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır." dedi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali anne Öztel'in bu açıklamasına ateş püskürdü.

"KIZINIZ O ADAMLA 2 GECEDİR BASILIYOR!"

Canlı yayında isyan eden Bircan Bali, "Bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Bunlar nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir ülkede bu kadar sapkınlık varken... Ne diyeceksin biliyor musun; sen otur bakayım bacaklarını kırarım. Ne demek 50 yaşında arkadaşım var? Kızınız o adamla 2 gecedir basılıyor! Bize şükredin ki siz de ar namus yapıp utanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Demirhisar, geçtiğimiz yaz ayında oyuncu Serenay Sarıkaya ile Göcek'te görüntülenmişti. Sarıkaya, aşk iddiasını yalanlamıştı.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!
Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!
Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!
Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!
Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler!

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Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Havva Öztel, Bircan Bali, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bircan Bali'den, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e şok sözler! - Son Dakika
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