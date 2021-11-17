Birce Akalay , bir derginin etkinliğinde boy gösterdi. Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum" dedi. Yayından kaldırılan dizisi 'Son Yaz'la ilgili oyuncu, "Yıllardır alıştık artık, böyle şeyler olabiliyor. Gönül ister ki devam etseydi, bende çok yeni girmiştim" şeklinde konuştu. Akalay, "Son dönemde oyuncular dijital platformları mı tercih ediyor?" sorusuna, "Bir oyuncunun daha fazla arzulayabileceği bir sistem, önünü sonunu biliyorsunuz, senaryoyu tamamıyla biliyorsunuz. Bir sinema filmi gibi çalışabiliyorsunuz, dolayısıyla bir oyuncu için daha elverişli diyebilirim" dedi. Takı markasıyla alakalı ise Akalay, "Henüz bir ay oldu, nasıl geçti anlamadık. Güzel de gidiyor, güzel geri dönüşler alıyorum. Belki tatlı bir sürprizimiz olur mağazamız olur. O zaman da görüşürüz" dedi.

'Öğreniyorum yavaş yavaş'

"Ticaret benim hiç bildiğim bir şey değildi" diyen Akalay, "Öğreniyorum yavaş yavaş. Kendim gibiyim diyeyim, kuralları nedir yavaş, yavaş öğreniyorum. Ben olduğum gibiyim" dedi. Ticarete atılmasını pandemiye bağlayan Akalay, "Hep vardı hayalimde bir takı yapmak diyemem ama takıları severdim, biriktirirdim insanlarda, 'Ne güzel şeyler takıyorsun" derdi. Aksesuar seviyorum, mücevher çok başka bir şey çok incelikli, zor bir yolculuk bakalım" dedi. Özel hayat sorularına ise oyuncu, "Özel hayat konuşmuyorum, kaçıyorum" şeklinde cevapladı.