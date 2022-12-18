Oyuncu Birce Akalay, "Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusuna sinirlendi: Çirkin oluyor - Son Dakika
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Oyuncu Birce Akalay, "Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusuna sinirlendi: Çirkin oluyor

19.12.2022 08:35

İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından gerçekleştirilen törende "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Birce Akalay, muhabirlerin "Bu ödülü çok önemli olduğunu söylediniz. Daha öncekiler samimi değil miydi? sorusu üzerine sinirlendi. Basın mensuplarına tepki gösteren Akalay, "Böyle sorular sormayın, çirkin oluyor" ifadelerini kullandı.

İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 'En İyi Sosyal Medya Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Birce Akalay, ödül aldıktan sonra kamera karşısında geçti. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, duyduğu bir soruya sinirlenerek tepki gösterdi.

"BÖYLE KÖTÜ ANLAMLAR ÇIKARMAYIN"

Basın mensuplarıyla konuşan Akalay, "Birce Hanım bugün burada almış olduğunuz ödülün sizin için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusu üzerine sinirlendi. Tepki göstererek cevap veren Birce Akalay "Böyle kötü anlamlar çıkarmayın üniversite öğrencilerinden aldığım bir ödül. Samimiyetsiz miydi diye sorular sormayın. Çok çirkin oluyor. Her aldığım ödül benim için çok değerli öyle yorumlayın" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
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Birce Akalay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay, 'Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?' sorusuna sinirlendi: Çirkin oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Birce Akalay, "Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusuna sinirlendi: Çirkin oluyor - Son Dakika
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