Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde

Birce Akalay'ın bu sezon kadrosuna dahil olduğu Son Yaz dizisinin ekran ömrü kısa sürmüştü. Şu günlerde kendi takı markası için hummalı bir çalışma yürüten başarılı oyuncu setlere ara vermek yerine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı ve duayen yapımcı Abdullah Oğuz'un dijital polisiye dizisi "Mezarlık"la anlaştı.

OLGUN TOKER İLE PARTNER OLDU

Akalay kadın cinayetlerinin ele alınacağı 4'er bölümlük mini dizide bir polise hayat verecek. Ünlü oyuncunun partneri de belli oldu. Etkili oyunculuğuyla tanınan Olgun Toker "Mezarlık"ın kadrosuna katıldı.

Bu arada Mezarlık'ın da Abdullah Oğuz'un Çember serisini alan Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Mezarlık'ı da Çember'in yazar grubunun kaleme aldığı öğrenildi.