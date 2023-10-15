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Bomba iddia! Gonca Vuslateri 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile - Son Dakika

Bomba iddia! Gonca Vuslateri 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile

Son Güncelleme: 15.10.2023 09:10

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik haberleri henüz Vuslateri tarafından doğrulanmadı.

"HAYALİM HEP KORUYUCU AİLE OLMAK" DEMİŞTİ

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri Anne dizisinde oynarken "Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı. Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak." demişti.

Bomba iddia! Gonca Vuslateri, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şu günlerde Abdullah Oğuz'un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı. Gonca Vuslateri, 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisinden hamile.

Bomba iddia! Gonca Vuslateri, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile

2 AY İÇİNDE EVLENECEĞİ KONUŞULUYOR

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

Bomba iddia! Gonca Vuslateri, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile
Bomba iddia! Gonca Vuslateri, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile
Bomba iddia! Gonca Vuslateri, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile

Gonca Vuslateri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia! Gonca Vuslateri 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Gonca Vuslateri 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile - Son Dakika
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