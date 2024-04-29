Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı - Son Dakika
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Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı

Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tandırda ekmek yaparken çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıkan yangında 48 yaşındaki Sebahat Nibak hayatını kaybetti, gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı. Yangın, ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıktı ve anne ile gelini alevlerin ortasında kaldı. Mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarılan anne ve gelini, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

29.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:14
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kaynana ve gelinin tandırda ekmek yaptığı sırada çocuklar yanlışlıkla benzin bidonunu devirince alevler yükselmeye başladı. Yangının ortasında kalan 48 yaşındaki Sebahat Nibak hayatını kaybederken, 27 yaşındaki gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı.

BİDONUN DEVRİLMESİYLE TANDIRDAN ALEVLER PARLADI

Olay, öğle saatlerinde Hilvan'a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

KAYINVALİDE ÖLDÜ, GELİN YOĞUN BAKIMDA

Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın için ekipler tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

Tandıra benzin bidonu devrildi! Geliniyle birlikte yanmaya başlayan kaynana can verdi
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Hilvan, Ekmek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • salihb: Benzin olan yerde sigara bile içilmez. bidonunun ne işi vardı ki tandırda. Ölene Allah rahmet eylesin,Kalana Allah şifa versin . 38 1 Yanıtla
    Mehmet Tayfun Akıncı: Emniyeti almak gerekirdi doğru ama basiretide bağlanmış ne desek boş….ölene rahmet kalana şifa versin Mevlam 25 1
  • Selim Kayisi: İnsan Tandırı düşününce benzin bidonunun tandırın içerisine yanlışlıkla düşmesini hayal edemiyor. Muhtemelen bebelerden biri bu ne la deyip ateşin üzerine bidonu atmıştır. 7 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Cenabı Allah şifa versin kalanlara da sabır Amin 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: ne alaka tandırda benzin bidonla 1 0 Yanıtla

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