Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

26. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 26. tur oylaması yapıldı.

26. TUR OYLAMA SONUCU

318 katılımın gerçekleştiği 26. tur oylamada 9 oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde:

Mehmet Akarca: 101,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 109,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 99

27. TUR OYLAMA YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.