Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi - Son Dakika
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Yerel

Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi

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25 Mart'tan beri süren Yargıtay Başkanlığı seçiminde bugün 26. tur oylama yapıldı. Bu turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.

29.04.2024 11:26
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

26. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 26. tur oylaması yapıldı.

26. TUR OYLAMA SONUCU

318 katılımın gerçekleştiği 26. tur oylamada 9 oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde:

Mehmet Akarca: 101,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 109,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 99

27. TUR OYLAMA YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.

Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Kaynak: İHA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa POLAT: Anayasanın 154’üncü maddesi veya Yargıtay kanunun 31’inci maddesi değişmediği sürece sonsuza kadar devam edebilir. Ama şahsi fikrim “Bak anayasa tökezliyor artık yeni anayasa kaçınılmaz” imajı vermek. Ama toplumsal mutabakat olmadan yeni anayasa yapmaya soyunmak, ülkeye kaos ve anarşiden başka hiç bir getirisi olmaz. 26 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Şaka gibi ya komedi resmen.Bu iş sonsuza kadar gidecek gibi 19 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: Bilen varsa yazabilir mi, bu seçim kaçıncı tura kadar gidebilir, seçilmezse sonuç ne olur ? 11 0 Yanıtla
  • Memoo: Ne zaman seçilecek nasıl olması lazım ki seçilmesi lazım??? 10 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yarğıtay başkanı seçilene kadar ,benim torun bezi atacak.:))) 2 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş: Bütün yargıçlar eşit işe bir başkan seçilmek zorunda mı? Seçilmesin, başkan olmasın. Su ana kadar olmadığına göre hiç bir sıkıntı da yok. Yargıtay faal değil mi, faal. eee bitti. 0 0 Yanıtla

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