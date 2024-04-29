İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi

İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancı uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorladıkları öne sürülen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu kadının kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29.04.2024 10:45  Güncelleme: 10:51
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İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancı uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorladıkları öne sürülen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu kadının kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKICILIK VAADİYLE KANDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.

3 KADIN KURTARILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi - Son Dakika

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