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Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor - Son Dakika

Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor

08.11.2021 13:34

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı öne sürüldü.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yarışmasıyla ilgili sevenlerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen final iddiasına Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

HADİSE'NİN HAYRANLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon jüri koltuğunda oturmayan Hadise'nin sevenleri ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.

ACUN ILICALI HADİSE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı. Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor - Son Dakika Magazin


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