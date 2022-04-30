Bomba İtiraflar! Gerçekler Ortaya Çıktı - Son Dakika

Survivor All Star 2022'de mücadelee eden Barış Murat Yağcı, son yayınlanan yeni bölüm fragmanında Türkiye'ye dönmek istediğini yapım ekibine bildirdi.

Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Yağcı, gerekçe olarak gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı gerilimi öne sürdü.

Barış Murat Yağcı'nın zorluklarla dolu hayat hikayesi ortaya çıktı.

"SAĞLIK SORUNU YAŞADIM"

Yağcı, "İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım" dedi.

"KANSERE YAKALANDI"

Sözlerini sürdüren Yağcı, "Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim." ifadelerini kullandı.

"ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI"

"Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir" diyen Yağcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim."

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı şu sıralar Survivor All Star 2022'de mücadele ediyor.