Boran Kuzum\'un Paris Moda Haftası tarzı gündem oldu

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, Fransa'da düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesine katıldı. Kuzum'un defilede tercih ettiği iddialı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası bu yıl da birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Etkinliğe katılan isimler arasında yer alan Boran Kuzum, Fransa'da düzenlenen defilede tarzıyla dikkat çekti.

TARZI ÇOK KONUŞULDU

Kuzum'un paylaştığı karelerde oversize uzun bir paltoyu kısa şort, derin yakalı gömlek ve büyük bir çantayla kombinlediği görüldü. Farklı parçaları bir araya getiren oyuncunun stili sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Roland-Garros'un efsanevi Philippe-Chatrier kortunda gerçekleşen Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesini izleyen Kuzum etkinliği Taylor Zakhar Perez, Pierre Niney, Amy Adams, Aubrey Plaza, Kieran Culkin, Kai ile Caleb McLaughlin gibi ünlü isimlerle birlikte takip etti.