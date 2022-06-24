Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım

24.06.2022 15:14

Tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu programda "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayarak konuşan oyuncu, "Kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi." dedi.

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen'in BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Ünsal, evli Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla ilgili sorulan bir soruya da ağlayarak cevap verdi.

SEVGİLİSİNİN EŞİYLE KAVGA ETMİŞTİ

Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir mekanda karşılaşan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve taraflar davalık olmuştu. Ünsal, olayların ardından ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.

"KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM"

Programda bu konuyla ilgili soru sorulan Ünsal, pas hakkını kullanmak yerine cevap vermeyi tercih etti. "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

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Cansu Canan Özgen, Tuba Ünsal, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım - Son Dakika
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