Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle... - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle...

01.07.2022 11:21
Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle...

Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yıl eşi Tolga Karakaş'tan boşanmıştı. Emine Ün'ün eski eşi Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası olay oldu. İşte detaylar...

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında sürpriz bir kararla boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş birliktelik yaşıyor.

Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle...

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

CADDEBOSTAN'DA YAŞIYORLAR

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

Tolga Karakaş ve Ün geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve iş insanı "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" demişti.

TOLGA KARAKAŞ KİMDİR?

İş insanı Tolga Karakaş, Türkiye'de inşaat alanında yaptığı çalışmalarla bilinmekte. Oyuncu ve sunucu Emine Ün'ün eski eşidir.

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün (d. 24 Eylül 1977, İstanbul), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Emine Ün Hayatı ve Kariyeri

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

Emine Ün Özel Hayatı

2014 senesinde "Nazar" isimli müzik albümünü çıkardı. 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi.24 Ağustos 2021 tarihinde annesi Müzeyyen Ün, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
'saklı Hikayeleri ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları' Kitabı Çıktı 'saklı Hikayeleri ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları' Kitabı Çıktı Kadıköy'de 'Atıksız Yaşam Hareketi' Büyüyor Kadıköy'de 'Atıksız Yaşam Hareketi' Büyüyor
Kaynak: Snob Magazin

Tolga Karakaş, Caddebostan, Emine Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma Sonrası Şok Eden İhanet İddiası! Eski Eşinin Kardeşiyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement