Botoks yaptıran şarkıcı Hatice\'nin yüzü tanınmayacak hale geldi

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor.1990'lı yılların daha başında "Farfara" ve "Çıt Çıt" şarkıları ile yıldızı parlayan Hatice, son yıllarda kariyerinden daha çok değişimiyle magazin kulislerinde anılıyor. Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadiseşimdi ise, diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı botoksun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı.

"ZEHİRLENDİM"

Ünlü şarkıcı, botoks uygulamasının bir diş hekimi tarafından yapıldığını belirterek, uygulama sonrası zehirlenme yaşadığını açıkladı. Hatice, yaşadığı sorunların güzellik amacıyla yapılmadığını, aslında bir tedavi için botoks yaptırdığını belirtti. Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle masseter botoksu yaptırdığını ifade etti ve bu işlemi bir güzellik merkezinde değil, bir dişçiye yaptırdığını vurguladı. Hatice, "İlk defa yaptırdığım bir şey değil" diyerek, yutkunma ve çiğneme zorlukları yaşadığını, daha sonra kollarında ve ayaklarında halsizlik ve uyuşma hissettiğini dile getirdi. Şarkıcı, genel kontrollerinde sağlık sorunu bulunmadığını da vurguladı.

Hatice, sürecin başlangıcında yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: Bugün hakkımda bir haber çıktı 'yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında 'masseter botoks' yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. 'Masseter botoks' yaptırdım" ifadelerini kullandı. Hatice, masseter botoksunun estetik amaçlı değil, tedavi amacıyla yapıldığını ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirtti.

"TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GELDİM"

Şarkıcı Hatice ilerleyen saatlerde ise hastanede serum aldığı anları paylaşarak kendisine merak edenlere teşekkür etti ve iyi olduğunu sözlerine ekledi. Hatice paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız" notunu ekledi.