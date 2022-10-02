Merve Boluğur'dan Nikaha Saatler Kala Flaş Hamle

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur , bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, bu akşam dünyaevine girecek.

Kaynak: Snob Magazin

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