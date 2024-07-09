Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan\'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı

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Gazeteci Nagehan Alçı, anlaşmalı olarak boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

"BEN BOŞANMIŞ BİR İNSANIM"

Boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Negahan Alçı, son olarak konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını ifade eden Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" dedi.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan sürekli şiddet gördüğünü ifade eden Alçı, yaşadıklarını anlattı;

"Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun için herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi.

"KAZANDIĞIM PARAYI ELİMDEN ALIYORDU"

Bizim çok para kazandığımız ve yalıda oturduğumuzla ilgili algı yapıldı. Bunlar da Rasim'in istediği imajdı. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış.

"ÇOCUKLARI TELEVİZYONUN KARŞISINA OTURTUP..."

Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım' dedi."