Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ve Kuruluş: Osman dizisinin Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı.

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Birbirine çok yakıştırılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti,"Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da eylülde nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

"HANIMNE DİYORSA O!"

Gazetecilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna "Onu söylemem. Çok özel" cevabını verdi. Berk Oktay ise, "Nasıl sustum ama! Hanım ne diyorsa o. Doğru yolu bulmak gerekir" sözleriyle güldürdü.