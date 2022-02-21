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Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı - Son Dakika

Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

21.02.2022 09:46
Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

2020'de aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çift, 2 Şubat'ta aile arasında nişan töreni yaptı. Dün akşam eğlendikleri mekandan çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, "Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da Eylül'de nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ve Kuruluş: Osman dizisinin Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı.

BU YAZ DÜĞÜN VAR

Birbirine çok yakıştırılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti,"Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da eylülde nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

"HANIMNE DİYORSA O!"

Gazetecilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna "Onu söylemem. Çok özel" cevabını verdi. Berk Oktay ise, "Nasıl sustum ama! Hanım ne diyorsa o. Doğru yolu bulmak gerekir" sözleriyle güldürdü.

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Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı - Son Dakika Magazin


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