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Yalı Çapkını dizisinde geri dönüş! Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroda - Son Dakika

Yalı Çapkını dizisinde geri dönüş! Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroda

Son Güncelleme: 18.10.2023 08:03

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine veda eden Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman ve annesine hayat veren Toprak Sağlam kadroya geri dönüyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'na ortalığı karıştıracak iki isim birden dönüyor. İlk sezonun sonunda kadrodan ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroya dahil oluyor.

YURT DIŞINDAN DÖNÜYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor. Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor.

Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor
Buçe Buse Kahraman ile Toprak Sağlam
Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor
Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinde geri dönüş! Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinde geri dönüş! Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroda - Son Dakika
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