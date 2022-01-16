Bücür Cadı'nın Zeliş'i büyüdü! Çocuk yıldız güzelliğiyle büyüledi!

'Bücür Cadı' dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, güzelliğiyle beğeni topluyor. Son yıllarda ekrandan uzak kalan güzel oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; 'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan artık büyüdü. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi.

İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan eşiyle mutlu anlarını bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor.