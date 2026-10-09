Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı - Son Dakika
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Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

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Bülent Ersoy'un 'Kaos Show' programında tikli konuklarla yaşadığı diyaloglar ve aniden dil çıkardığı sıra dışı anlar dikkat çekti. Diva'nın hareketlerini gören izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" yorumunda bulundu.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, katıldığı 'Kaos Show' programında tikli konuklarla girdiği diyaloglar ve ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Program esnasında dil çıkardığı anlar ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

DİL ÇIKARDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Programın ilerleyen dakikalarında aniden dil çıkaran Bülent Ersoy'un bu sıra dışı hareketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede dikkat çeken o anlar sosyal medyada da yankı uyandırırken, izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" demekten kendini alamadı.

Bülent ErsoyMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye;)) 2 0 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    hacı seni eko fazla silkeledi herhalde. 1 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ya bunun modasi gecti sacma sapan programlara cikiyor artik. Haber yapmaya degmez 1 0 Yanıtla
  • 5s9g5fqbzp 5s9g5fqbzp:
    gerizekalı yaratıklar topluluğu.memleketin geldiği nokta. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı - Son Dakika
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