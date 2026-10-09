Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bülent Ersoy'un 'Kaos Show' programında tikli konuklarla yaşadığı diyaloglar ve aniden dil çıkardığı sıra dışı anlar dikkat çekti. Diva'nın hareketlerini gören izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" yorumunda bulundu.
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, katıldığı 'Kaos Show' programında tikli konuklarla girdiği diyaloglar ve ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Program esnasında dil çıkardığı anlar ise izleyicileri şaşkına çevirdi.
DİL ÇIKARDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Programın ilerleyen dakikalarında aniden dil çıkaran Bülent Ersoy'un bu sıra dışı hareketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede dikkat çeken o anlar sosyal medyada da yankı uyandırırken, izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" demekten kendini alamadı.
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