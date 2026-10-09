Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, katıldığı 'Kaos Show' programında tikli konuklarla girdiği diyaloglar ve ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Program esnasında dil çıkardığı anlar ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

DİL ÇIKARDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Programın ilerleyen dakikalarında aniden dil çıkaran Bülent Ersoy'un bu sıra dışı hareketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede dikkat çeken o anlar sosyal medyada da yankı uyandırırken, izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" demekten kendini alamadı.