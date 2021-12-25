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Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı

25.12.2021 09:54
Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı

Alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, evine dönmek için taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı. Bağırarak üşüdüğünü söyleyen Diva'nın yardımına ise mekanda çalışanlar yetişti.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, önceki akşam alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gitti. İşi bittikten sonra taksi bulamayan Ersoy, Nişantaşı'nda ortalığı birbirine kattı.

BAĞIRARAK YORULDUĞUNU SÖYLEDİ

Posta'da yer alan habere göre, mağaza çıkışı yarım saat taksi bekleyen Diva, sinirlerine hakim olamadı. Kalabalığın ortasında kalan sanatçı, bağırarak üşüdüğünü ve yorulduğunu söyledi. Ünlü sanatçının yardımına ise bölgedeki görevliler yetişti. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy evine döndü.

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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