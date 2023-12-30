Burak Bulut, Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftine nikah şahitliği yaptı

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Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftine mutluluklar dileyen ve hayatında ilk kez nikah şahidi olduğunu belirten Burak Bulut, "Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum" dedi.
Keçiören'deki düğünde nikah şahitliği yapan, Burak Bulut'un şarkıcı sevgilisi Eda Sakız ise "Onlar için ölüme giderim, her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.
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