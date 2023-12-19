 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti

Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, geçtiğimiz sene Adana Film Festivali için gittiği otelde alkolün etkisiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartışmış ve taraflar mahkemelik olmuştu. Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmış ve davadan beraat etmiştir.

Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti
19.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, geçtiğimiz sene Adana Film Festivali için gittiği otelde alkolün etkisiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartışmış ve taraflar mahkemelik olmuştu.

Darp, tehdit, ve hakaret suçlarından yargılanan Deniz, davadan beraat etti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Deniz geçen yıl Şahmaran dizisinin 2. Sezon çekimleri nedeniyle bulunduğu Adana'da bir kavga olayına karışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı.

Deniz'in meslektaşı Nilperi Şahinkaya, Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi ve çiftin arkadaşları Necmi Deniz Akıncı'nın olduğu masaya defalarca giderek taraflarla tartışmıştı.

Şahinkaya'nın masadan ayrılmasının ardından Burak Deniz ile Necmi Deniz Akıncı'nın aralarında yaşanan kavganın kamera görüntüleri de basına yansımıştı.

BERAAT ETTİ

Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Burak Deniz hakkındaki darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında Burak Deniz'in Necmi Deniz Akıncı'ya karşı üzerine atılı "Basit Yaralamaya Teşebbüs" suçundan TCK'nın 86/2, 35/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi.

Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlamalarından da TCK'nın 125/1-4, 106/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının da sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayrıca Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'nın itiraz etmesi halinde mahkemede duruşma açılacağı, sanık Burak Deniz tarafından itiraz edildiğinde ise 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, genel hükümlere göre yargılamanın devam olunacağı, itiraz üzerine duruşma açılırsa duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağının belirtilmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Bambaşka Biri, Burak Deniz, Adana, Ünlüler, Adliye, Hukuk, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti - Son Dakika


18:35
MİT, DEAŞ'ın Şam sorumlusunu Mersin'de yakaladı. MİT, DEAŞ'ın Şam sorumlusunu Mersin'de yakaladı.
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail ''Gazze'de yeni bir insani araya hazırız'' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 19:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement