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Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti - Son Dakika

Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

12.02.2022 01:44
Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

P&G'nin markalarından biri olan Head&Shoulders'ın marka yüzü olan Burak Deniz, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Head&Shoulders Burak Deniz ile Çektiği Yeni Reklam Filminde "Kafana Göre Yaşa!" diyor. Rol aldığı dizi ve film projeleriyle beğeni toplayan, aynı zamanda özgüveni ve başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Burak Deniz'in Head&Shoulders için kamera karşısına geçtiği yeni reklam filmi yayına girdi.

2011 yılında oyunculuğa başlayan ve birbirinden önemli dizi ve filmlerde oynadığı rollerle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Burak Deniz, Head&Shoulders ile birlikte herkese ilham olacak ve özgüven aşılayacak.

Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

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Burak Deniz, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti - Son Dakika Magazin


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