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Burak King "Artık Zora Gelmiyorum" diyor - Son Dakika

Burak King "Artık Zora Gelmiyorum" diyor

30.12.2021 15:12
Burak King "Artık Zora Gelmiyorum" diyor

Geçtiğimiz ay "Rap İçimden" albümüne adını da veren yeni single çalışmasıyla uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle buluşan Burak King, albümün yepyeni bir şarkısını daha sevenlerinin beğenisine sunuyor. İşte detaylar…

Önümüzdeki dönemde tüm dijital platformlarda yayında olacak Rap İçimden albümünün kaydedilen ilk şarkısı "Artık Zora Gelmiyorum" Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.Ocak ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Burak King, "Artık Zora Gelmiyorum" şarkısında bir son ve başlangıcın hikayesini anlatıyor.

Şarkının sözleri Burak King, müziği Burak King ve Ceydar, düzenlemesi ise Ceydar imzası taşıyor. Artık Zora Gelmiyorum şarkısının klibi Tepki yönetmenliğinde Büyükadada'da çekildi. Altyapılarda Ceydar Music imzası, düetlerde Yener Çevik ve Nassa Nef'in olduğu albümün şarkıları önümüzdeki günlerde teker teker müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Burak King Artık Zora Gelmiyorum diyor

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Türkiye, Sony, RAP, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak King 'Artık Zora Gelmiyorum' diyor - Son Dakika Magazin


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