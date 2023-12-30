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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi - Son Dakika
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi

Yıllar önce sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftine reklam teklifleri yağıyor. Çift, bir mobilya firmasından gelen 80 milyon TL'lik teklifi kabul ederek kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

30.12.2023 - 07:47,  Güncelleme: 08:26
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Yıllar önce sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ille Fahriye Evcen çiftine reklam teklifleri yağıyor. Daha önce birlikte kamera karşısına geçen çift bu sefer de 80 milyon TL'lik teklif aldı.

BİRÇOK REKLAMDA OYNADILAR

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, çifti 2023 yılını dev bir anlaşma ile kapattı. İki başarılı isim, ünlü bir mobilya markasının yüzü oldu. Çift, iki yıllık anlaşma karşılığı 80 milyon TL kazandılar. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, daha önce şampuan, makyaj ve giyim markasının reklamlarında oynamıştı. İki çocuk annesi oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Karan ile de bir bebek bezi reklamında kamera karşısına geçmişti. Özçivit de uzun yıllardır oyunculuğun yanı sıra şampuan ve giyim markalarının reklam yüzü olmuştu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den 80 milyon TL'lik reklam anlaşması
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den 80 milyon TL'lik reklam anlaşması
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den 80 milyon TL'lik reklam anlaşması
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den 80 milyon TL'lik reklam anlaşması
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen\'e 80 milyon TL\'lik reklam teklifi
YORUMLAR (1)
  • Mesut Hakan Fırat: Ben almam o mobilyayı reklam parasını kimden çıkartacak mobilyalardan 80 milyon çok iyi para taş Atti kolumu yoruldu Yanıtla 12 2

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SON DAKİKA: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi - Son Dakika
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