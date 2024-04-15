Burcu Güneş: Müzik kariyerimde en çok zorlayan şey güvendiğim insanların arkamdan vurması oldu

Röportajda Serhat Tekin'in 'Bir kadın şarkıcı olarak geriye dönüp baktığında müzik kariyerinizde sizi en çok zorlayan şey ne oldu?' sorusuna Burcu Güneş; " Benim en zorlandığım şey, güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu.
Piyasadan soğutan, "Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam, tekrar İzmir'e dönsem orada şarkı söylesem daha huzurlu bir hayatım olurdu." dediğim günler oldu.
Projelerimin başka şarkıcılara anlatılması, dinletilmesi, anlattığım kliplerin, pr ve imaj çalışmalarının başkalarına uygulanması, bazı işlerin engellenmeye çalışılması gibi çok fazla şeyle karşılaştım." cevabını verdi.
Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz '
Röportajda Serhat Tekin'in " Hiç estetiğiniz var mı'" sorusuna " Hayır hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum.
Bunun haricinde cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım." cevabını veren Burcu Güneş; ülkemizde ünlülerin yaptırdığı estetikler hakkında ise "Bizde estetik de, estetikle ilgili dengesizlikler de çok fazla.
Dozunda ve doğru kişiye emanet edilmiş işler güzel elbette ama çok radikal hareketler kritik sonuçlar doğuruyor. Her şeyin dengeli ve dozunda yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Asıl eleştirim, yapılan işlem ve ameliyatların sosyal medyadan gösterilmesi. Bizim hayat amacımız yaptırdığımız estetikleri topluma göstermek değil.
Bizim işimiz halka dokunan, insanlara faydalı olmak amacıyla üretimler yapmak arkadaşlar. Şu sosyal medyayı neden böyle bir konuda vitrin olmak için kullanıyorsunuz ki' Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz ?" dedi.
Egoların kırılması ve bir araya gelinmesinden yanayım.
Serhat Tekin'in "Kadın şarkıcılar arasında birlik beraberlik var mı yoksa soğuk bir savaş mı mevcut?" sorusuna Burcu Güneş; " Bizim sektörde insanlar bir araya gelmekten korkuyor.
Bir araya geldikten 2 gün sonra birbirinin kuyusunu kazmalar ve bunun magazinsel sonuçları sanırım gerçekten birbiriyle anlaşabilecek kişilerin yan yana gelmesini engelliyor.
Zamanında dostluk arkadaşlık kuranların öyle kavgalarına şahit olmuştuk ki. Herkes paranoyaklaştı. Ben tüm bunların aksine kendi adıma her zaman birlikten yanayım. Kadın şarkıcılar, iyi bir kadın ruhu gibi kapsayıcı ve kucaklayıcı, sevgi dolu olsalar, bir araya gelseler harika tablolar, güzellikler oluşurdu.
Toplumların birlik ve dirliğini kadınlar belirler. Egoların kırılması ve bir araya gelinmesinden yanayım. Bu buluşmaya dair alt yapı çalışmalarım var, inşallah önümüzdeki günlerde bu anlamda özel işler duyacaksınız." cevabını verdi.
Simge, Zeynep Bastık ve Sena Şener son yıllarda beğendiğim sesler arasında
"Son yıllarda kadın şarkıcılardan kimleri beğeniyorsun" sorusuna Burcu Güneş; " Ses olarak son yıllarda kadın şarkıcılardan beni etkileyen Simge var mesela. Onu dinlerken kalbime dokunan, puslu bir ses rengi var.
Sena Şener'in özel besteleri var, yorumlarken de her duyguyu yaşattığı için ayrıca seviyorum. Zeynep Bastık'ın akıcı sadeliğini, rahat yorumunu seviyorum. Daha yenilerden de var, ilk aklıma gelenleri söyledim. " cevabını verdi.
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